بعد التشاور .. الاتحاد العماني لكرة اليد ينهي الموسم الرياضي

أنهى الاتحاد العماني لكرة اليد برنامج مسابقاته للموسم الرياضي 2019/2020 بعد التشاور مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والتي أيدت المقترحات المقدمة من قبل الاتحاد والأندية حول انهاء الموسم الرياضي بسبب تعذر تقديم دعم اضافي من قبل الوزارة لتطبيق البروتوكول الصحي .. وقد أكد موسى بن خميس البلوشي أمين السر العام للاتحاد العماني لكرة اليد بأن الاتحاد قام بمخاطبة الأندية لإعلامها بالمقترحات المقدمة من قبل الوزارة والتي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير والذي عقد قبل أسبوعين، حيث سيقوم الاتحاد بتنفيذ هذه المقترحات خلال الفترة القادمة وأكد بأننا نتطلع إلى الموسم الرياضي الجديد بأن يحظى بمشاركة كبيرة من قبل الأندية بعد الإعلان عن برنامج روزنامة الاتحاد للمسابقات في الموسم الرياضي 2020/2021 .

وسوف تعقد لجنة المسابقات باتحاد اليد يوم الاثنين القادم اجتماعا مع الأندية الـ 5 المعنية وهي نادي عمان والسيب ومسقط واهلي سداب ومجيس بهدف اطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالموسم الرياضي 2019/2020 ( المباريات المؤجلة ) واخر المستجدات الخاصة بالمقترحات المقدمة من الأندية وانهاء الموسم الرياضي .

الجدير بالذكر أن المسابقات المتبقية في الموسم الرياضي 2019/2020 هي الدوري العام ودرع الوزارة، حيث تقدمت الأندية خلال اللقاء التشاوري مع لجنة المسابقات بمقترحات من أجل إنهاء الموسم على أن يتم توزيع الجوائز المالية لمسابقة درع الوزارة بين الأندية، حيث يتم تقسيم الجائزة المالية للمتأهلين الى المباراة النهائية بالتساوي بين الناديين بينما يتم توزيع جائزة المركز الثالث بالتساوي بين الثالث والرابع أما بالنسبة لجائزة الدوري العام فقد اتفقت الاندية أن يتم توزيع الجوائز المالية للمراكز الثلاثة على الأندية المتأهلة بالتساوي