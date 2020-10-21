كشف مصدر داخل إدارة نادي اتحاد جدة، اهتمام "العميد" الشديد بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وتابع المصدر، أن إدارة وست بروميتش لا تمانع في رحيل أحمد حجازي عن الفريق، وقد تسمح له بالانتقال إلى الاتحاد السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ويتردد حجازي في قبول عرض اتحاد جدة، خاصة بعد عودة فريقه لـ الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وأضاف المصدر أن إدارة النادي السعودي تعمل حاليًا على إقناع المدافع المصري، من أجل تهدئة الجماهير في ظل غضبهم الشديد المدافع البرازيلي برونو أوفيني، الذي يتسبب في أخطاء فادحة مع الفريق.
وكان حجازي انتقل إلى صفوف وست بروميتش الإنجليزي، في عام 2018، قادمًا من الأهلي.
وشارك النجم المصري أحمد حجازي لأول مرة هذا الموسم مع وست بروميتش في بريميرليج أمام بيرنلي طوال الـ90 دقيقة لتنتهي المباراة بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| أحمد حجازي على بُعد خطوة من الانتقال لاتحاد جدة السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.