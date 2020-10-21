خاص| أحمد حجازي على بُعد خطوة من الانتقال لاتحاد جدة السعودي

كشف مصدر داخل إدارة نادي اتحاد جدة، اهتمام "العميد" الشديد بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع المصدر، أن إدارة وست بروميتش لا تمانع في رحيل أحمد حجازي عن الفريق، وقد تسمح له بالانتقال إلى الاتحاد السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويتردد حجازي في قبول عرض اتحاد جدة، خاصة بعد عودة فريقه لـ الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي السعودي تعمل حاليًا على إقناع المدافع المصري، من أجل تهدئة الجماهير في ظل غضبهم الشديد المدافع البرازيلي برونو أوفيني، الذي يتسبب في أخطاء فادحة مع الفريق.

وكان حجازي انتقل إلى صفوف وست بروميتش الإنجليزي، في عام 2018، قادمًا من الأهلي.

وشارك النجم المصري أحمد حجازي لأول مرة هذا الموسم مع وست بروميتش في بريميرليج أمام بيرنلي طوال الـ90 دقيقة لتنتهي المباراة بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.