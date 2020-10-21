الجمعة.. وزير الرياضة يشهد مهرجانا رياضيا بالبشاير وترعة المحمودية بالإسكندرية

يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد غد الجمعة في مهرجان رياضي للمرأة من تنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبالتعاون مع كل من المجلس القومي للمرأة،و مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية ولجنة المرأة باللجنة الاولمبية المصرية.

ويشمل " مارثونا للدراجات من امام ترعة المحمودية وينتهي عند البشاير، ومارثون مشي للمرأة داخل ملاعب بشاير الخير،و مباراة للكرة الطائرة، ومباراة نهائي تنس الطاولة، وخماسي كرة قدم،و كرة سرعة، ومسابقة لياقة بدنية"، كما يتضمن المهرجان مسرحية للعنف ضد المرأة.

يأتي هذا في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر رقم ٤٧، والتأكيد على الدور المجتمعي للوزارة ومساهمتها في الترويج للمشروعات القومية، واهتمام الوزارة بدور المرأة وتكثيف الانشطة الخاص بالفتاة والمرأة.

وعلى جانب آخر يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة تفقديةلمديرية الشباب يفتتح خلالها صالة للياقة البدنية "جيم"، وحمام سباحة وملعب خماسي بمركز شباب أبيس.