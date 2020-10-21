٤٠ لاعبا.. المنتخب الأوليمبي يطير إلى السعودية ٨ نوفمبر المقبل

يعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب خلال ساعات، عن قائمة لاعبي منتخب اوليمبى الفراعنة المقرر مشاركتهم فى الدورة الودية الدولية بالسعودية.
ومن المقرر الاعلان عن القائمة التى تضم ٤٠ لاعبا منهم ١٠ وجوه جديدة من اللاعبين.
ويبدأ معسكر المنتخب الأوليمبي يوم ١ نوفمبر المقبل على أن يتم سفر البعثة إلى السعودية يوم ٨ نوفمبر القادم.
ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراة ودية يوم ١٣ نوفمبر القادم لم يتحدد طرفها الثاني فى السعودية.
ويخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراة ودية ثانية أمام البرازيل يوم ١٦ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدورة الودية الدولية.
يذكر أن الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بمقر الجبلاية فى الجزيرة.
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