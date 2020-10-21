عشان مصلحة النادي.. ممدوح عباس: يجب على مرتضى منصور تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية

وأعرب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق عن أمنياته بأن يكون الاهلي والزمالك طرفي نهائي دورى أبطال إفريقيا.
وقال ممدوح عباس، على هامش تأبين عزمى مجاهد، فى اتحاد الكرة: لاعبو الزمالك ظهروا بأداء رجولى أمام الرجاء فى المغرب وخاضوا لقاء الذهاب من اجل نادي الزمالك وليس من أجل شخص معين.
وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، قد طالب مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي بتنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية الاخير.
اللجنة الأولمبية سبق وأن قررت ايقاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالي ٤ سنوات.
وأضاف ممدوح عباس: عدم تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية الاخير؛ يعرض نادي الزمالك للعقوبات الدولية.
وشدد على أن نادي الزمالك ليست علاقة بالأزمة الأخيرة مع اللجنة الأوليمبية، وانما المشكلة بين شخص واللجنة الأوليمبية.
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