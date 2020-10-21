أكبر منظومة فساد.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف بعنف.. شاهد

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "طول عمر الكاف أكبر منظومة فاسدة من قديم الأذل ومعروف التربيطات إللي بتحصل جواه باعتراف كل إللي اشتغلو فيه قبل كدة منظومة كان بيقودها عيسي حياتو لازم يسود فيها الظلم و الفساد كله بالعلاقات والحب و المصالح بتحكم".
ووافق مرتضى منصور على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.
وتجتمع لجنة المسابقات غدا على الأكثر لحسم موقف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ، المقرر إقامتها يوم السبت القادم .
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