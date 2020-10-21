لأول مرة فى القارة السمراء.. الأهلي والزمالك على موعد مع حدث فريد فى دوري أبطال أفريقيا

اقترب قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من خوض المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، بعد انتصار كل منهما خارج الحدود في ذهاب نصف النهائي.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي ذهابًا بالدار البيضاء بثنائية نظيفة، وتمكن الزمالك من الانتصار على الملعب ذاته في مواجهة الرجاء بهدف دون رد.

ويعتبر النهائي المصري الخالص المنتظر هو الأول من نوعه في بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ ظهورها للنور في عام 1964، إلا أن الأمر حدث من قبل في 5 مناسبات لبطولات الأندية الأفريقية بتواجد ثنائي من بلد واحد ينافس على لقب في النهائي.

الأهلي والزمالك كانا أول من تنافسا على لقب في نهائي أفريقي يجمع فريقين من بلد واحد، وذلك في كأس السوبر القاري عام 1994 في جنوب أفريقيا، وفاز به الزمالك بهدف نظيف لأيمن منصور.

لقب السوبر الأفريقي عام 1997 شهد صراعا مصريا خالصا بين الزمالك والمقاولون العرب بملعب القاهرة، وتمكن الفريق الأبيض من إحراز اللقب بركلات الترجيح، في ثاني المواجهات التي تجمع فريقين من بلد واحد على لقب قاري.

وتنافس فريقا البلد الواحد على لقب أفريقي، في نهائي الكونفدرالية بأول نسخة لها عام 2004 والذي جمع بطلي غانا هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو، وحقق هارتس اللقب بركلات الترجيح بعد تعادل كل فريق بملعبه بنتيجة 1-1.

للمرة الرابعة، نهائي خالص بين فريقين من بلد واحد كانت على لقب السوبر الأفريقي عام 2008 بين النجم والصفاقسي، وتمكن النجم الساحلي من حصد اللقب على حساب مواطنه بالفوز بهدفين مقابل هدف.

المرة الخامسة والأخيرة كانت في عام 2008 أيضًا بنهائي الكونفيدرالية الأفريقية ولقاء تونسي خالص جمع الصفاقسي بالنجم من جديد، واستطاع الصفاقسي التتويج مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج حدود الملعب بهدفين.

وسادساََ يبقى الأهلي والزمالك على بُعد أمتار قليلة للغاية من خوض نهائي أفريقي لفريقين من بلد واحد.