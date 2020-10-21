الأهلي يجري مسحة طبية قبل المران استعدادًا لـ«الوداد»

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، وفقًا للبروتوكول الطبي بالاتحاد الإفريقي، الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، عقب المران المسائي، استعدادًا لمواجهة الوداد المرتقبة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم السبت الماضي.
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