أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي إصابة المغربي أشرف حكيمي، بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبل ساعات من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي الإيطالي في بيان رسمي، أن أشرف حكيمي سيدخل العزل الصحي، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

ويستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لبداية مشواره في دوري الأبطال ضمن المجموعة الثانية، وسط آمال كبيرة بتحقيق نتيجة طيبة.

وانتقل حكيمي صاحب الـ21 عاما مطلع الموسم الحالي من كتيبة المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، الى إنتر بصفقة دائمة، بعد أن أمضى آخر موسمين معارًا الى بوروسيا دورتموند الألماني من بطل إسبانيا.