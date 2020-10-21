لوكا يقود الهجوم.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره شاختار دونستيك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - رافاييل فاران - مارسيلو خط الوسط: كاسميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي خط الهجوم: ماركوس أسينسيو - رودريجيو جويس - لوكا يوفيتش وتنطلق المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم.

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