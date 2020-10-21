استعدادا لـ الرجاء.. جنش والونش ينتظمان في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

انتظم محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

جاء ذلك عقب حصولهما علي راحة من التدريبات أمس، من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لإعطائهما قسطا من الراحة، عقب عودة الفريق من رحلة المغرب.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بفقرة تأهيلية خفيفة بالركض حول الملعب لمدة عشر دقائق تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال.

وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية بالكرة من خلال تمريرات بالأيدي فيما بينهم، كذلك بعض تدريبات الرشاقة والمرونة .

واصطحب مدرب الأحمال، بعض الأدوات التأهيلية ، ومن ثم قام اللاعبون بالتدريب من خلالها ، بالإضافة إلي بعض التدريبات البدنية الأخرى .

ويسعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل ومعالجة الإرهاق بسبب ضغط المباريات، والوصول باللاعبين إلى معدل لياقة بدنية قوي .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.