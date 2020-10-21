برنامج تأهيلي لحازم إمام ومحمود علاء في الجيمانيزيوم

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
ويؤدي اللاعب البرنامج بالجيمانيزيوم، من خلال قيامه ببعض التدريبات، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة، خاصة في ظل غيابه عن المشاركة خلال الفترة السابقة .
في الوقت نفسه يواصل محمود علاء مدافع الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، من خلال أداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم أيضا.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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