زمالك مواليد 99 يهزم مصر للتأمين 4-3 وديًا

في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الجمهورية للناشئين. فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ١٩٩٩، وديًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أحرز أهداف الزمالك كل من سيد عبدالله، يوسف محمود، ايهاب يوسف، يوسف أسامة نبيه.

ويقود الفريق فنيًا محمد مصطفى ممس، ويساعده محمد مصطفى وأحمد مصطفى، وعلي يحيي مدرب حراس، وحمدي يوسف مدير إداري للفريق ، ومحمد حسين علاج طبيعي.

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