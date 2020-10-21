شوقى غريب يعلن قائمة منتخب مصر الأوليمبي قبل معسكر السعودية

اعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمة المنتخب المقرر أن تسافر إلى السعودية استعدادا للمشاركة فى الدورة الودية الدولية. ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر الأوليمبي معسكره التدريبي مطلع شهر نوفمبر المقبل على أن تطير البعثة يوم ٨ نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالى: محمد صبحي (الزمالك )

عمر صلاح (سموحه )

عمر رضوان (الجونه)

مصطفي شوبير(الاهلي )

محمود جاد (انبي )

محمد اشرف (طنطا)

اسامة جلال (انبي)

احمد رمضان بيكهام (دجلة)

محمد عبدالسلام (الزمالك )

محمود صابر الجزار (الجونة )

محمود مرعي (دجلة )

احمد ياسين (المقاصة )

محمد عبدالمنعم (سموحة )

احمد يوسف (اف سي مصر )

احمد ابوالفتوح (سموحة )

حسن علي (المصري )

محمود البدري (الاسماعيلي )

كريم العراقي (المصري )

كريم فؤاد (انبي )

شريف رضا (سموحة )

اكرم توفيق (الجونة )

غنام محمد (الانتاج الحربي )

احمد سعيد (دجلة )

عمار حمدي (طلائع الجيش )

محمد صادق (الاسماعيلي )

احمد حمدي (الجونة )

ناصر ماهر (سموحة )

يوسف الجوهري (المقاولون العرب )

عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي )

امام عاشور (الزمالك )

كريم الطيب (اسوان )

رمضان صبحي (بيراميدز )

طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )

عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي )

مصطفي محمد (الزمالك )

احمد ياسر ريان (الجونة )

صلاح محسن (سموحه )

ناصر منسي (طلائع الجيش )

فادي فريد (أسوان )

احمد ايمن (الاسماعيلي )

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