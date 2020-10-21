قررت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين إذاعة مباراة النادي الأهلي المصري و الوداد المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا علي التردد الأرضي لقناة on time وذلك مساء الجمعة القادمة ١٠/٢٣. يأتي ذلك فى إطار حرص على حق المشاهد المصري فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة. وأكدت الوطنية للإعلام أنها تتمنى مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للإعلام : بث مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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