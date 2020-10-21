انت الان تتابع تفاصيل خبر مباريات دوري ابطال اوروبا .. النتائج والترتيب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أسدل الستار على مباريات مرحلة المجموعات لهذا اليوم من دوري ابطال اوروبا، والمباراة الابرز لهذه الليلة جمعت كل من باريس سان جرمان صاحب الارض ومانشستر يونايتد الذي خطف انتصارا ثمينا من العاصمة الفرنسية باريس بنتيجة 2-1، وقد بادر الفريق الضيف بالتهديف عن طريق القائد برينو فرنانديز في الدقيقة 20 من عمر المباراة بركلة جزاء ولكن التعديل جاء بنيران صديقة في الشوط الثاني بعد راسية خاطئة من مارسيال في مرمى فريقه قبل أن يقلب ماركيوس راشفورد النتيجة لصالج مانشستر يونايتد ليكون بذلك الانتصار الثاني على الباريسيين بعد مباراة العام الماضي.

نتائج مباريات دوري ابطال اوروبا

في باقي المقابلات تغلب يوفنتوس على دينامو كييف بثنائية نظيفة عن طريق موراتا في الدقيقة 46 قبل ان يضاعف نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة 84.

أما برشلونة فقد فاز بخماسية مقابل هدف وحيد، سجل اهداف برشلونة كل من ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 27، فاتي 42، كوتينهو 52 ، بيدري 82 وديمبلي89 وهدف يتيم لفارنكرفروس في الدقيقة70 من ركلة جزاء.

أما المفاجأة كانت في مباراة دورتموند ولازيو حيث فاز الاخير بثلاثية مقابل هدف وحيد سجل اهداف القاء كل من ايموبيل في الدقيقة 6،هيتس في مرمى فريقه 23، و اكبا 76 ، أما هدف دورتموند كان من توقيع هالاند في الدقيقة 71.

في باقي المباريات تعادل تشلسي واشبيلية سلبا وتغلب كلوب بروج على على زينيت بنتيجة 2-1 ، اما لايبزينج الالماني انهى مباراته ضد إسطنبول باشاك شهير بثنائية نظيفة و اخيرا مباراة رين و كراسنودار انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وهذا الترتيب الحالي :