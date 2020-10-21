انت الان تتابع تفاصيل خبر مباريات اليوم الاربعاء لدوري ابطال اوروبا و تشكيلة الفرق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تلعب اليوم الاربعاء 21 اكتوبر الدفعة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري ابطال اوروبا بعد اسدال الستار على مباريات الأمس التي شهدت الكثير من التشويق وفي ما يلي نعرض لكم تشكيلة الفرق المحتملة لمباريات اليوم .

مباريات اليوم

سالزبورغ ضد لوكوموتيف موسكفا

سالزبورغ: ستانكوفيتش ،زوبوسلازي ، جونوزوفي ، موبو ، اكوجاوا ، اولمار ، فوبر ، اونغيني ، فالتشي ،كويتا ، داكا

زوبوسلازي ، جونوزوفي ، موبو ، اكوجاوا ، اولمار ، فوبر ، اونغيني ، فالتشي

لوكوموتيف موسكفا: جيلهيرم ؛ زيفوغليادوف وليستوف وموريلو وريبوس ؛ زيمالتدينوف ، ماجكييف ، كريشوفياك ، ميرانشوك ؛ زي لويس ، ليساكوفيتش

مباراة بايرن ميونيخ وأتلتيكو

بايرن: نوير. بافارد ، سول ، ألابا ، هيرنانديز ، كيميتش ،غورتزكا ، دوجلاس كوستا ، مولر ، كومان ، ليفاندوفسكي

أتليتكو: أوبلاك، تريبيي، سافيتش، فيليب، هرميسو؛ لورينتي ، كوك ، هيكتور هيريرا ، كاراسكو ، جواو فيليكس ، لويس سواريز

ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك

ريال مدريد: كورتوا. ناتشو ، ميليتاو ، فاران ، ميندي ؛ فالفيردي ، كاسيميرو مودريتش ؛ أسينسيو ، بنزينه ، رودريجو

شاختار دونيتسك: بياتوف. دودو ، خوتشولافا ، بوندار ، كورنينكو ؛ ماركوس أنطونيو ، مارلوس ، مايكون ؛ تيتي ، دنتينهو ، سليمان

إنترناسيونالي ضد مونشنغلادباخ

إنترناسيونالي: هاندانوفيتش ؛ أمبروسيو ، دي فريج ، كولاروف ؛ حكيمي ، باريلا ، سينسي ، فيدال ، بيريشيتش ؛ لوتارو مارتينيز ، لوكاكو

مونشنغلادباخ: سومر ؛ لينر ، إلفيدي ، جينتر ، بنسبيني ؛ كرامر ، نيوهاوس ، هوفمان ، ستيندل ، تورام ؛ بلي

الخارج: بينز (الفخذ) ، باير (مرض) ، لازارو (ربلة الساق) ، زكريا (الركبة)

أولمبياكوس ضد مرسيليا

أولمبياكوس: سا ؛ رافينيا ، سيميدو ، با ، هوليباس ؛ مفيلا ، كامارا ، بوشالاكيس ؛ رانجيلوفيتش ، فالبوينا ، العربي

خارج: لا شيء

مرسيليا: موندانا؛ ساكاي ، ألفارو ، أواليتا-كار أمافي ؛ رونجير ، ستروتمان ، سانسون ؛ باييت ثوفين ، بينيديتو

مانشستر سيتي ضد بورتو

مانشستر سيتي: ادرسون؛ ووكر ، آكي ، روبن دياس ؛ رودري ، محرز ، فودن ، جوندوجان ، سيلفا ؛ أجويرو ، ستيرلنج

بورتو: مارشيسين ؛ مانافا ، بيبي ، مبمبا ، زيدو ؛ سيرجيو أوليفيرا ، أوريبي ، أوتافيو ؛ كورونا ، دياز ، ماريجا

اياكس ضد ليفربول

أياكس: أونانا. مزراوي ، شور ، بليند ، تاجليافيكو ؛ كلاسن ، كودوس ، بروميس ؛ نيريس ، تاديتش ، أنتوني

ليفربول: أدريان. ألكسندر أرنولد ، فابينيو ، جوميز ، روبرتسون فينالدوم ، هندرسون ، ميلنر ؛ ماني ، صلاح ، جوتا

ميدتجيلاند ضد اتلانتا

ميدتجيلاند: هانسن ؛ أندرسون ، سفياتشينكو ، شولز ، باولينيو ؛ إيفاندر ، أونيكا ، دراير ، سيستو ، مابيل ؛ كابا

أتالانتا: سبورتييلو. بالومينو ، تولوي ، دجامسيتي ؛ هاتيبوير، دو روم، فريلر، غوزنس، قوميز؛ زاباتا ، موريل