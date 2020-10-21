نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إبراهيم سعيد: الأهلي وافق على التأجيل سابقا لمصلحته

علق ابراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على موافقة النادي الأهلي سابقا على طلب الوداد بتأجيل مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب كثرة الإصابة بكورونا.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏الاهلي وافق على التأجيل لمصلحته كمان عشان كان عارف ان فايلر ماشي وفي لاعيبه مصابين ونفس الوقت عنده وقت يتعاقد مع مدرب جديد وحصل مع موسيماني".

وطالب فريق الرجاء المغربي بتأجيل عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته السبت القادم بسبب كثرة الاصابات في صفوف الفريق بكورونا وهو ما قبل بترحيب من حانب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.

ووافق مرتضى منصور على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.

وتجتمع لجنة المسابقات غدا على الأكثر لحسم موقف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ، المقرر إقامتها يوم السبت القادم .