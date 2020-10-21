مروان محسن ينتظم في المران الجماعي للأهلي

انتظم مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.

وكان مروان محسن قد اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد جلسة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ومنح التعليمات التي يرغب في تنفيذها خلال المران الأخير اليوم على ملعب التتش.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي علي حضور مران الفريق اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقي.

وأجري الفريق الأحمر مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، وفقًا للبروتوكول الطبي بالاتحاد الإفريقي، الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الفريق الاحمر معسكرًا مغلقًا ابتداءً من غدٍ ‏الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه في الخامسة عصر غدٍ على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن الجهاز ‏الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر يستمر لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.‏

ويجري الأهلي مسحة طبية غدًا على هامش المران، وفقًا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم، بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏