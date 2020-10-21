تفاصيل مثيرة عن مصير مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والرجاء المغربي والتى من المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

وعلم "دوت الخليج" أن الاتحاد الإفريقي "كاف" خاطب الرجاء المغربي من أجل الخضوع إلى مسحة طبية أخيرة مساء اليوم من أجل حسم الموقف بشكل رسمي وتأجيل المباراة لمدة أسبوع آخر .

وطالب الكاف من الرجاء الخضوع إلى مسحة طبية فى أحد المعامل الخاص به وبإشراف كامل من الكاف حتى يتم حسم الأمر بشكل رسمي ونهائى خلال الساعات القليلة المقبلة .

وفتحت لجنة الطوارىء بالكاف خطوط اتصالات مكثفة مع السلطات المغربية فى الوقت الحالى من أجل حسم الموقف وإصدار قرار نهائى بشأن مباراة الزمالك والرجاء والتى من المقرر إقامتها السبت المقبل .

وحتى هذه اللحظة لا توجد أى قرارات بشأن تأجيل المباراة ، وينتظر الكاف البث فى كافة الملفات المقدمة لديه بخصوص المباراة قبل إصدار القرار الرسمي الخاص به .

ويأمل مسئولو الكاف فى الوصول إلى توافق مع السلطات المغربية من أجل إقامة المباراة فى موعدها المقرر السبت المقبل دون أى تأجيل آخر قد يؤثر على المواعيد المحددة للبطولة، ويتمسك الكاف بشكل كامل بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال فى الأوقات المحددة لها .

يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي فى ذهاب نصف أبطال أفريقيا بهدف دون رد خارج الديار وهو ما يعزز فرص تأهله إلى المباراة النهائية .