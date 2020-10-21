كواليس مران الزمالك اليوم.. تسديدات على المرمى وتدريبات بالكرة والجيمانيزيوم

جاء ذلك؛ عقب اكتفاء الثنائي بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم، خلال مران الامس ، بقرار من المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو .
وعلي جانب آخر.. قرر باتشيكو اكتفاء الثنائي يوسف أوباما وعبدالله جمعة، بأداء فقرة تأهيلية فقط علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي ، واستكمال باقي تدريباتهما بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم؛ وذلك من أجل معالجة الارهاق وتجهيزهما بالشكل الأمثل، علي ان ينتظما غدا بشكل طبيعي في المران.
وخاض محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات بالكرة علي هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للاعب، تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية.
وأدى زيزو بعض التدريبات بالكرة حيث شاركه فيها محمود جنش حارس المرمي .
كما قام عبدالعزيز بتسديد بعض الكرات علي حراس المرمي ، أثناء أدائهم التدريبات.
وبدأ زيزو مران اليوم بخوض التدريبات التأهيلية بصحبة الفريق ، حيث ادي معهم الفقرات التأهيلية، قبل أن يواصل المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.
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