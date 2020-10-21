تعليق ناري من خالد الغندور على قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

حرص الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي، على التعليق على تأجيل مباراة فريقه ومنافسه الرجاء في لقاء العودة المقرر اقامته السبت المقبل ضمن منافسات الدور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.

ووافق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لو خرج قرار بتأجيل اللقاء من الاتحاد الافريقي هتبقي فضيحة واضحة جدا وجاء ترتيب أركانها باتفاق مسبق من أكثر من جهة".

جدير بالذكر أن عبد المنعم شطة مسؤول الكاف السابق صرح أن الرجاء فريق قوي في المغرب، وهناك تدخلات كبيرة حدثت من أجل تأجيل المباراة، وهناك فوزي لقجع بالتأكيد، الذي لديه علاقات قوية، والمباراة لم يُعلن عن تأجيلها بشكل رسمي".

وواصل: "هناك اجتماع خاص في المغرب سوف يحسم اللقاء، ولكن الإعلام المغربي الآن أصبح قوة كبيرة، وأعتقد المباراة ستتأجل بنسبة كبيرة، والزمالك ساعدهم في ذلك بعد إعلان ترحيبه بالتأجيل".