ليفربول ضد أياكس .. محمد صلاح يقود هجوم الريدز رفقة ماني

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على أياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. وأعلن الألماني يروجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة الليلة: حراسة المرمي: ادريان خط الدفاع: الكسندر ارنولد - روبرتسون - فابينيو - جوميز خط الوسط: ميلنر - وينالدوم - جونز الهجوم: محمد صلاح - فرمينيو - ماني والتقى الفريقان في 4 مناسبات فقط، 2 منها رسمية، في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لعام 1966، وفاز أياكس في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، وتعادل الفريقيان إيابا بنتيجة 2-2.

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