بعد تأهله لنهائي الكونفدرالية.. بيراميدز يضع اسمه بين كبار القارة

ظهر نادي بيراميدز منذ موسمين فقط في بطولة الدوري الممتاز، بعد أن حصل على ملكيته المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، محققاََ انجازات مميزة وانتصارات عريضة على العديد من الاندية المميزة وبالأخص على نادي القرن المارد الأحمر.

ورغم تفوقه الذي لاقى صدى كبيرا اعلاميا وصحفيا، الا انه لم يتمكن من اكتساب ثقة جماهير، ولم يستطع أن يكون قاعدة جماهيرية، بسبب عدم تقبله بين الكبار "الاهلي والزمالك".

وحصل بيراميدز في موسمه الاول في الدوري الممتاز على المركز الثالث الذي دفعه رسمياََ للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الافريقية، التي تعتبر ثاني أقوى بطولة في إفريقيا بعد دوري ابطال افريقيا.

وحقق بيراميدز انجازاََ مميزاََ، بعد وصوله لدور نصف النهائي من البطولة الكونفدرالية، وتواجده بين الكبار الذين شاركوا في هذه البطولة.

وتمكن بيراميدز من وضع اسمه مع الكبار بعد وصوله للمباراة النهائية المقرر اقامتها امام نهضة بركان، لحسم لقب الكونفدرالية.

ويفصل بيراميدز عن تحقيق اول بطولة في تاريخه خطوة واحدة، والأهم أن البطولة إفريقية وليست محلية.