المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم الأربعاء، بأحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرّر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر.

ويعلن عماد النحاس عن قائمة الفريق عقب الانتهاء من المران الأخير، حيث يطمح ذئاب الجبل لاستغلال الحافز المعنوى بعد حصد المركز الرابع في الدورى من أجل تحقيق مفاجأة في كأس مصر، في ظل العروض القوية التي يقدمها الفريق الموسم الجارى.

ويطمح فريق الذئاب إلى تحقيق نتيجه إيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر ، ليحجز مقعد مع الأربعة الكبار أيضًا كما حجز المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز.