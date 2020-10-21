اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم الأربعاء، بأحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرّر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر.
ويعلن عماد النحاس عن قائمة الفريق عقب الانتهاء من المران الأخير، حيث يطمح ذئاب الجبل لاستغلال الحافز المعنوى بعد حصد المركز الرابع في الدورى من أجل تحقيق مفاجأة في كأس مصر، في ظل العروض القوية التي يقدمها الفريق الموسم الجارى.
ويطمح فريق الذئاب إلى تحقيق نتيجه إيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر ، ليحجز مقعد مع الأربعة الكبار أيضًا كما حجز المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز.
وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، من جديد للمشاركة في البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني.
ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.