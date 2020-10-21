على ملعبه| ريال مدريد يتأخر بالثلاثة في الشوط الأول أمام شاختار بدوري الأبطال

انهى فريق شاختار دونيتسك أحداث الشوط الأول متقدما على مضيفه ريال مدريد بثلاثة اهداف دون رد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين عل ملعب سانتيجو برنابيو فى إطار الجولة الأولى لدوري المجموعات فى دوري أبطال أوروبا .

وسجّل اللاعب البرازيلي، تيتي، مهاجم شاختار دونستيك الأوكراني، هدف فريقه الأول، في مرمى فريق ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

الهدف جاء من مراوغة رائعة من مدافع شاختار، الذي انطلق ورواغ وتوغل حتى وصل منطقة جزاء ريال مدريد، ثم سقط أرضًا، لترتد الكرة من الدفاع لـ تيتي، الذي سدد الكرة مباشرةٍ في شباك الحارس كورتوا.

وسجل الهدف الثاني المداف رافايل فاران بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 33 من زمن المباراة قبل أن يضيف الفريق الاوكراني الهدف الثالث فى الدقيقة 44 ، عقب تمريرة من تيتي إلى مانور سولومون المتمركز على حدود منطقة جزاء ريال مدريد فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أقصى يمين ثيبوه كورتوا.