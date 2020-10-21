بعد اتهام الكاف بالفساد .. أحمد عيد: اللوائح تمشي على الكل | شاهد

نشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا ، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". وكتب احمد عيد، في تغريدته: "‏احنا عاوزين الحق بس واللوائح تمشي علي الكل والفرق تتعامل بنفس المبدأ". اقرا ايضا :

أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز



وهاجم أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تأجيل مباراة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء لإصابة عدد من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا. وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏طول عمر الكاف أكبر منظومة فاسدة من قديم الأزل ومعروف التربيطات إللي بتحصل جواه باعتراف كل إللي اشتغلوا فيه قبل كده منظومة كان بيقودها عيسي حياتو لازم يسود فيها الظلم والفساد كله بالعلاقات والحب و المصالح بتحكم". ونشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا ، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". وكتب احمد عيد " ‏احنا عاوزين الحق بس و اللوائح تمشي علي الكل علي الفرق تتعامل بنفس المبدأ ". اقرا ايضا :

أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز



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