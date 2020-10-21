خاص.. وادي دجلة يكشف موقفه النهائي من بيع بيكهام للأهلي

كشف نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن ناديه لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع نظيره الأهلي من أجل بيع مدافع الفريق أحمد رمضان "بيكهام" إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف الجاري.

وأضاف المدير الفني لفريق وادي دجلة في تصريحات لصدى البلد، :"نادي وادي دجلة لديه فلسفة من خلال حصول اللاعبين على الفرصة ثم اتخاذ خطوة أكبر في مشوارهم ، "بيكهام لاعب هائل ويمتلك الحافز، وسأكون سعيد بخطوته المقبلة، لكن الاتفاق مع الأهلي لم يحسم بصورة نهائية"

وبسؤاله عن فرصة "بيكهام" من حيث المشاركة مع الأهلي، رد مدرب دجلة قائلًا :"أعتقد أن بيكهام لديه القدرة على المشاركة أساسيًا، كما يستحق أن ينضم للمنتخب في الفترة المقبلة".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لصدى البلد أن هناك جلسة ستعقد بين مسئولي الأهلي ووادي دجلة من أجل حسم صفقة "بيكهام".