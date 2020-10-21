صدام مبكر.. تشكيل فريقي بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد للمواجهة النارية في دوري أبطال أوروبا

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بايرن ميونخ، في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل أتليتكو كالآتي: في حراسة المرمى: يان أوبلاك خط الدفاع: تريبير - سافيتش - فيليبي - لودي خط الوسط: لورينتي كوكي - هيريرا - كاراسكو خط الهجوم: فيليكس - سواريز. وجاء تشكيل بايرن ميونخ أبطال أوروبا كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بافارد - زوله - ألابا - هيرنانديز خط الوسط: توليسو - كيميتش - جروتسكا خط الهجوم: توماس مولر - ليفاندوفسكي - كومان.

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