أكدت قناة الرياضية المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اتخذ قرارا بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي والتى كان من المقرر أن تقام السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا . وقالت القناة المغربية إن فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي لعب دورا كبيرا فى إقناع الكاف بالظروف الطارئة التى يمر بها الرجاء المغربي وهو ما أدى لصدور قرار بتأجيل المباراة لتقام يوم 31 أكتوبر أو 1 نوفمبر كما ذكرت القناة المغربية . يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي فى ذهاب نصف أبطال أفريقيا بهدف دون رد خارج الديار وهو ما يعزز فرص تأهله إلى المباراة النهائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة مغربية تؤكد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. تعرف على الموعد الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.