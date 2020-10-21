مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "الزمالك والرجاء يوم 31 اكتوبر وبحث موقف الاهلي والوداد طبقا لنتيجة المسحات للفريقين والكاف سيتحمل نفقات اقامة الوداد اذا حدث تأجيل للقاء قرارات منتظره بعد قليل".

وكانت قناة الرياضية المغربية أكدت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اتخذ قرارا بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي والتى كان من المقرر أن تقام السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا .

وقالت القناة المغربية إن فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي لعب دورا كبيرا فى إقناع الكاف بالظروف الطارئة التى يمر بها الرجاء المغربي وهو ما أدى لصدور قرار بتأجيل المباراة لتقام يوم 31 أكتوبر أو 1 نوفمبر كما ذكرت القناة المغربية .

يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي فى ذهاب نصف أبطال أفريقيا بهدف دون رد خارج الديار وهو ما يعزز فرص تأهله إلى المباراة النهائية.