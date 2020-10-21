بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يستهل مشواره فى دوري أبطال أوروبا بفوز صعب على أياكس

جاء الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 37، من توغل مميز من ساديو ماني لمنطقة جزاء أياكس من جهة اليسار أنهاه بعرضية أرضية قوية أخطأها المدافع نيكولاس تاجليافيكو ووضع الكرة داخل شباك فريقه.

وأضاع أياكس هدفا محققا قبل دقائق من نهاية الشوط بعد إنفراد من مهاجم الفريق بالمرمى أنهاه بتسديدة ساقطة من أعلى جسد الحارس أدريان كانت في طريقها لمعانقة الشباك لولا تألق المدافع فابينيو في إبعاد الكرة قبل أن تعبر خط المرمى.

وشهد النصف الأول إلتزام من لاعبي أياكس بالتمركزات المحكمة في مناطق وسط الملعب لغلق المساحات أمام لاعبي ليفربول، وقام الفريق الهولندي التبديل الأول لأياكس "إضطراريا"، بخروج محمد قدوس.