كوكا يقود أولمبياكوس لإسقاط مارسيليا.. والسيتي يهزم بورتو 3-1

قاد الدولي المصرى أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني فريقه لتحقيق فوز مهم على ضيفه مارسيليا الفرنسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

ودخل كوكا مع أولمبياكوس كبديل في الدقيقة 84 من زمن المباراة، ثم نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من كرة رأسية.

وكان كوكا بدأ مشواره الاحترافي في فريق ريو آفي البرتغالي، بعد رحيله عن قطاع الناشئين بالأهلي، ثم انضم إلى سبورتينج براجا وخاض تجربة إعارة سابقة في أولمبياكوس. ثم عاد أحمد حسن "كوكا" إلى سبورتينج براجا قبل إعارته مجددًا لأولمبياكوس وانضمامه نهائيًا.

كما حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزى، فوزا غاليا على ضيفه بورتو البرتغالى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز.