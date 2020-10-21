قاد الدولي المصرى أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني فريقه لتحقيق فوز مهم على ضيفه مارسيليا الفرنسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.
ودخل كوكا مع أولمبياكوس كبديل في الدقيقة 84 من زمن المباراة، ثم نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من كرة رأسية.
ثم عاد أحمد حسن "كوكا" إلى سبورتينج براجا قبل إعارته مجددًا لأولمبياكوس وانضمامه نهائيًا.
كما حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزى، فوزا غاليا على ضيفه بورتو البرتغالى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوكا يقود أولمبياكوس لإسقاط مارسيليا.. والسيتي يهزم بورتو 3-1 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.