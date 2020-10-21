أتالانتا يهين ميتلاند الدنماركي 4-0 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق أتالانتا الإيطالي على نظيره ميتلاند الدنماركي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح دافنسون زاباتا التسجيل لـ أتالانتا الإيطالي في الدقيقة 26، قبل أن يضاعف أليخاندرو جوميز النتيجة لـ أتالانتا في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 42، سجل لويس موريل الهدف الثالث في أتالانتا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتالانتا بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز ميرانتشوك الهدف الرابع لـ أتالانتا في الدقيقة 89، ليحقق الفريق الإيطالي أول انتصار له في المجموعة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد ميتلاند عند صفر نقطة في المركز الرابع والأخير.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي فاز على أياكس الهولندي بهدف نظيف في نفس المجموعة.