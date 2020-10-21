بايرن ميونخ يقسو على أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

فاز فريق بايرن ميونخ الألمانى على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الأول سجله الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 28 بتمريرة رائعة من زميله يوسوا كيميتش.

وفي الدقيقة 41، سجل ليون جروتسكا الهدف الثاني للبايرن، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفرنسي كريستيان توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 66 بتسديدة قوية، قبل أن يختتم مواطنه كينجسلي كومان مهرجان الأهداف بإضافته الهدف الرابع في الدقيقة 72 من مجهود فردي رائع، ليحقق البايرن أول انتصاراته في دوري الأبطال.

وبتلك النتيجة، تحصل بايرن ميونخ على أول 3 نقاط له في المسابقة وضعته في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد أتلتيكو عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.