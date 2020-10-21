إنتر يتعادل مع مونشجلادباخ 2-2 في دوري أبطال أوروبا

افتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لفريق إنتر في الدقيقة 49، قبل أن يعادل الجزائري رامي بن سبعيني النتيجة لمونشجلادباخ في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 85، سجل هوفمان الهدف الثاني لبروسيا موشنجلادباخ وسط غياب الرقابة الدفاعية من مدافعي إنتر.
وفي الدقيقة 90، استطاع لوكاكو تحقيق هدف التعادل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا مونشجلادباخ وإنتر لنقطة وحيدة وضعتهما في المركزين الثاني والثالث.
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