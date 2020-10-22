تريزيجيه يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده

هنأ محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي،. صديقه حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونه بمناسبة عيد ميلاده. ونشر تريزيجيه عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع حسام غالي وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا كابيتانو". احتفل حسام غالى لاعب النادى الاهلى سابقا بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ". وعلّق حسام غالى قائلًا: "احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين مع منطقة الراحة الخاصة بي". اقرأ أيضًا: ميدو: الأهلي يفكر في عودة حسام غالي الموسم المقبل وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة. وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء. وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق آمال جماهير النادي". واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ".

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