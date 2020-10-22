سامي الشيشيني مديراً فنياً لأسوان خلفاً لـ كشري

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان ، رئيس النادي ، بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة مساء الأربعاء تعيين الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020/2021 .
وأكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى أن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى .
وعبر سامى الشيشينى عن تقديره لإسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان وسيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره .
يذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، قرر توجيه الشكر للمدير الفنى للفريق أحمد كشرى وتكليف أحمد مصطفى بيبو بإدارة شئون الفريق لحين تعيين المدير الفنى الجديد .
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