الرياضة

سامي الشيشيني مديراً فنياً لأسوان خلفاً لـ كشري

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قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان ، رئيس النادي ، بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة مساء الأربعاء تعيين الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020/2021 .

وأكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى أن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى .

وعبر سامى الشيشينى عن تقديره لإسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان وسيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره .

يذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، قرر توجيه الشكر للمدير الفنى للفريق أحمد كشرى وتكليف أحمد مصطفى بيبو بإدارة شئون الفريق لحين تعيين المدير الفنى الجديد .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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