ضمت القائمة كلا من : عماد السيد ، عمرو خليل ، مروان النجار ، محمد رجب ، إسلام جمال ، محمود شعبان ، أسامة العزب ، السيد سالم ، يوسف حسن ، كريم الديب ، أحمد راشد ، مروان عطيه ، عبد الغنى محمد ، خالد الغندور ، محمد الصباحى ، أحمد رفعت ، أيمن غباشى ، اوكوى ، رزاق سيسيه ، خالد قمر .
وتعتبر هذه المباراة الرسمية للفريق السكندرى بالجهاز الفنى الجديد بقياده حسام حسن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 21 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة المقاولون فى الكأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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