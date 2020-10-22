مرتضى منصور: ليس كل ما يعرف يقال والزمالك قادر على هزيمة الرجاء بكامل عدده

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره بمزيد من الثقة في قدرات الفريق، مشيرًا الى قدرتهم على هزيمة الرجاء المغربي وهو "كامل العدد".

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومازال الغموض يُحيط بموقف مباراة الإياب التي من المقرر أن تقام حتى الآن السبت المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك" " أقول لجماهير الزمالك، الفريق جاهز لخوض المباراة في موعدها المحدد، تواصلت مع أمير مرتضى وإسماعيل يوسف والفريق جاهز للعب في أي وقت ، ليس كل ما يعرف فيما يخص الزمالك والرجاء يقال".

وشدد على أن هناك أمورا تتعلق بجماهير الزمالك لا تعرف عنها شيئا، أعلم ظروف فريقي ولا اريد الإفصاح عن أي أمر، كيف وكنت سببا في فوز الزمالك بعدد من البطولات أن اساهم في تعطيل مسيرة الفريق".

وتابع "على جماهير الزمالك أن تثق بالفريق بلا حدود، الرجاء أفضل من الوداد 10 مرات، فزنا عليهم وهم بالقوة الضاربة ونحن نعاني من الغيابات".

واضاف "نستطيع الفوز على الرجاء حتى لو الفريق كامل العدد دون أي اصابات مثلما حدث في مباراة الذهاب، لدينا فريق قوي فاز بدون شيكابالا وحازم امام ومحمود علاء وفرجاني ساسي".

وأكمل "كيف تخافون على فريق فاز على بطل الدوري المصري والمغربي والتونسي والسعودي وكذلك بيراميدز ونهضة بركان".

واختتم "هناك رئيس نادي يخاف من "الفيس بوك" وفي رئيس نادي أسد لا يخاف، والجميع تابع الخداع الاستراتيجي من ثعلب الصحراء قبل السوبر الأفريقي في قطر أمام الترجي".