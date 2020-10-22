الاسماعيلي يتعاقد مع 3 لاعبين ويعلن موقف عودة عواد وأزمة بن يوسف|فيديو

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن موقف فخر الدين بن يوسف ومحمد عواد من تواجدهما في صفوف الدراويش.
وقال وحيد خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن الإسماعيلي تعاقد مع ثلاثة لاعبين مميزين ويقترب من انهاء ثلاث صفقات اخرى ومن بينها حارس مرمى.
وأضاف وحيد أن، موقف فخر الدين بن يوسف سيئ للغاية، بسبب طلبه زيادة عقده بمبلغ مبالغ فيه، وهذا ما دفع الاسماعيلي لعدم التجديد له، ولكنه لم ينتظر لانهاء عقده وهرب بشكل غير لائق.
وتابع: تقدمنا بشكوى للجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد فخر الدين، تنص على أنه هرب بشكل غير لائق وننتظر الرد النهائي.
وأشار المتحدث الرسمي للاسماعيلي الى أن، محمد عواد حارس مرمى متألق ومميز، ولكن الجماهير ترفض عودته بشكل كبير، ولكن يوجد اتجاه نحو التعاقد مع حارس مرمى مميز.
وأكمل: يوجد حارس مرمى في مفاوضاتنا له طلب 27 مليون جنيه قيمة التعاقد معه، وهذا رقم مبالغ فيه، ولن نتعاقد مع لاعبين بهذه الأرقام.
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