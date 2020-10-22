أكد أحمد حسام ميدو أن تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي أشار من خلالها إلى موافقته على تأجيل مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم تعتبر خادعة.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "تحركات نادي الزمالك حاليا عكس تصريحات مرتضى منصور فالنادي يقاتل لإقامة مواجهة الرجاء في موعده".
وأضاف: "تصريحات مرتضى منصور المعلنة عكس ما يفعله نادي الزمالك حاليا وهذه هي كرة القدم يجب أن تدير الأزمة بذكاء".
وأشار ميدو إلى أن الزمالك يقاتل من أجل العمل على إقامة اللقاء في موعده لكون هذا في مصلحة الفريق.
واختتم حديثه قائلا: " اتصالات مكثفة بين هاني أبوريدة ومرتضى منصور على مدار الساعات الماضية لتدخل أبوريدة من أجل إقامة مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي في موعدها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميدو: تصريحات مرتضى منصور عن مباراة الزمالك والرجاء خادعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.