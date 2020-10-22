beIN SPORTS: كاف وافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء|اِعرف الموعد الجديد

أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي.
وقالت قناة bein sport : الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا".
وأشارت القناة "المباراة ستقام يوم 31 أكتوبر أو 1 نوفمبر".
وسبق وأعلن الرجاء المغربي عن إصابة 9 لاعبين بصفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطالبت وزارة الصحة المغربية بدخول الفريق في حجر صحي لمدة أسبوع وحتى 27 أكتوبر قبل السفر لمصر.
الجدير بالذكر، أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز على الرجاء بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب الأحد الماضي.
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