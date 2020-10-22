لجنة الأندية بـ الكاف توصي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء

رفعت لجنة الأندية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، توصياتها إلى المكتب التنفيذي للكاف بالموافقة على طلب نادي الرجاء الخاص بتأجيل لقاء الفريق المغربي أمام الزمالك المقرر إقامته بالقاهرة مساء السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال إلى ٣١ أكتوبر.
كان ذلك بعد تأكد إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا خلال المسحة الأخيرة التي أجريت على اللاعبين، حيث تم وضع الفريق داخل حجر صحي لمدة أسبوع.
وأوصت اللجنة بقيد ثلاثة لاعبين من الشباب حال كانت القائمة أقل من ٢٠ لاعبًا قبل المباراة لأسباب الإصابة بكورونا.
ومن المنتظر أن يعلن "كاف" صباح اليوم، الخميس، قراره النهائي وإبلاغ الناديين بذلك، مع إقامة مباراة الأهلي والوداد في موعدها المقرر له غدًا، الجمعة، بالقاهرة.
وضغط المغربي فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، على مسؤولي "كاف"؛ لتأجيل اللقاء إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، على أن يقام النهائي في موعده المحدد بالسادس من نوفمبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الأندية بـ الكاف توصي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.