الرياضة

لجنة الأندية بـ الكاف توصي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء

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رفعت لجنة الأندية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، توصياتها إلى المكتب التنفيذي للكاف بالموافقة على طلب نادي الرجاء الخاص بتأجيل لقاء الفريق المغربي أمام الزمالك المقرر إقامته بالقاهرة مساء السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال إلى ٣١ أكتوبر.

كان ذلك بعد تأكد إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس خلال المسحة الأخيرة التي أجريت على اللاعبين، حيث تم وضع الفريق داخل حجر صحي لمدة أسبوع.

وأوصت اللجنة بقيد ثلاثة لاعبين من الشباب حال كانت القائمة أقل من ٢٠ لاعبًا قبل المباراة لأسباب الإصابة بكورونا.

ومن المنتظر أن يعلن "كاف" صباح اليوم، الخميس، قراره النهائي وإبلاغ الناديين بذلك، مع إقامة مباراة الأهلي والوداد في موعدها المقرر له غدًا، الجمعة، بالقاهرة.

وضغط المغربي فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، على مسؤولي "كاف"؛ لتأجيل اللقاء إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، على أن يقام النهائي في موعده المحدد بالسادس من نوفمبر المقبل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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