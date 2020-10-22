غريب: قائمة المنتخب الأولمبي ليست نهائية

وأضاف شوقي غريب، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن المنتخب يحق له إرسال قائمة أولية للمشاركة في الأولمبياد في مارس المقبل.

وتابع شوقي غريب، "هناك بعض اللاعبين لم تشملهم قائمة الأربعين لاعبا، ولكنهم تحت الأنظار".

وأوضح شوقي غريب، أن "مباراة الودية الثانية بجانب مباراة البرازيل لم تُعرف حتى الآن، فالشركة المنظمة لم تحدد طرف الودية الثانية حتى الآن".

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالى: محمد صبحي (الزمالك )

عمر صلاح (سموحه )

عمر رضوان (الجونه)

مصطفي شوبير(الاهلي )

محمود جاد (انبي )

محمد اشرف (طنطا)

اسامة جلال (انبي)

احمد رمضان بيكهام (دجلة)

محمد عبدالسلام (الزمالك )

محمود صابر الجزار (الجونة )

محمود مرعي (دجلة )

احمد ياسين (المقاصة )

محمد عبدالمنعم (سموحة )

احمد يوسف (اف سي مصر )

احمد ابوالفتوح (سموحة )

حسن علي (المصري )

محمود البدري (الاسماعيلي )

كريم العراقي (المصري )

كريم فؤاد (انبي )

شريف رضا (سموحة )

اكرم توفيق (الجونة )

غنام محمد (الانتاج الحربي )

احمد سعيد (دجلة )

عمار حمدي (طلائع الجيش )

محمد صادق (الاسماعيلي )

احمد حمدي (الجونة )

ناصر ماهر (سموحة )

يوسف الجوهري (المقاولون العرب )

عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي )

امام عاشور (الزمالك )

كريم الطيب (اسوان )

رمضان صبحي (بيراميدز )

طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )

عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي )

مصطفي محمد (الزمالك )

احمد ياسر ريان (الجونة )

صلاح محسن (سموحه )

ناصر منسي (طلائع الجيش )

فادي فريد (أسوان )

احمد ايمن (الاسماعيلي )

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