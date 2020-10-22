كورونا تحكم.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها

كان ذلك بعد تأكد إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا خلال المسحة الأخيرة التي أجريت على اللاعبين، حيث تم وضع الفريق داخل حجر صحي لمدة أسبوع.
وعلم "دوت الخليج"، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل لقاء لفريق المغربي أمام الزمالك بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي تؤكد إصابة اللاعبين.
وضغط المغربي فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، على مسئولي "كاف"؛ لتأجيل اللقاء إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، على أن يقام النهائي في موعده المحدد بالسادس من نوفمبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا تحكم.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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