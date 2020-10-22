الرياضة

كورونا تحكم.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها

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كان ذلك بعد تأكد إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس خلال المسحة الأخيرة التي أجريت على اللاعبين، حيث تم وضع الفريق داخل حجر صحي لمدة أسبوع.

وعلم "دوت الخليج"، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل لقاء لفريق المغربي أمام الزمالك بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي تؤكد إصابة اللاعبين.

كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خوض مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي، والمقرر لها غدًا، الجمعة، في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يعلن "كاف" صباح اليوم، الخميس، قراره النهائي وإبلاغ الناديين بذلك، مع إقامة مباراة الأهلي والوداد في موعدها المقرر له غدًا، الجمعة، بالقاهرة.

وضغط المغربي فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، على مسئولي "كاف"؛ لتأجيل اللقاء إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، على أن يقام النهائي في موعده المحدد بالسادس من نوفمبر المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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