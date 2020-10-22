أكدت نور الشربيني بطلة مصر في الاسكواش، أن طموحاتها في اللعبة ليس لها حدود، فهي تريد تحقيق النجاح بشكل أكبر.
وقالت نور الشربيني، في تصريحات ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه "أحمد حسام ميدو" على شاشة "النهار"، "أهدافي لا تتوقَّف أبدًا، دائمًا ما أحاول الوصول لِمَا هو أفضل مهما حقَّقت، عند الفوز بأي بطولة أبدأ التفكير سريعًا فيما قَد أفعل بعد".
وأضافت نور الشربيني "سن الـ6 سنوات هو الأنسب للبداية في مجال الاسكواش".
واختتمت "منذ 10 سنوات بعض الأطباء أكدوا لي أنني لن أستطع ممارسة الاسكواش بسبب عملية في الركبة ولكني نجحت في تخطي ذلك بالإصرار وحققت نجاحات رغم إصابتي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نور الشربيني: طموحاتي ليس لها حدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.