بهاشتاج #١٨٠دقيقه_حلم_أهلاوي.. جماهير الأهلي تتصدر تويتر تحفيزا للفريق لإحراز لقب أفريقيا

تصدر هاشتاج #١٨٠دقيقه_حلم_اهلاوي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعما من جماهير النادي الاهلي لفريقها.

وكانت جماهير النادي الأهلي، دشنت الهاشتاج تحفيزا لفريقهم لإحراز بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن القلعة الحمراء منذ 7 أعوام.

وتفاعل عدد كبير من جماهير المارد الأحمر مع الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم:

ونا الاهلي عندي يسااااااوي حيااااااه

يوم ابطل اشجع هكون ميت اكيد

انا عندي حلم وفي يوم اكيد هقدر وطول ابعد سمااااا افريقيا ياابطال

شوط اول مر فات ڜوط تاني قادم فعليكم الحماس والرجوله أيضا ولا تقلوا الحماس والقوه عن الشوط الأول ف العبو بكل قوه وسعدوا شعب الاهلي فنحن في انتظار الاميره

لا تستطيع وضع حد على أي شيء عندما تحلم بالأكثر فالأبعد ستصل

ألعب يا اهلاوي وورينا كاس أفريقيا بينادينا كل العالم مستنينا

١٨٠ دقيقة برجوله

١٨٠ دقيقة عزيمة

١٨٠ دقيقة اصرار

١٨٠ دقيقة فقط من اجل التاسعة

ايتهاا الأميره السمراء لقد تأخر الوقت كثيرا وكثيرا سبع سنوات لم تدخلي الديار سبع سنوات عجاف ،الملك بحاجة اليكي ايتها لاميرة افريقيا يااهلي

"واثقين فيكم يااعظم لعيبة ومستنين الكأس الغالية".

"حلم التاسعة مش هزار ادعموا الابطال ليكونوا اسود داخل الملعب للفرحه شعبهم الحلم مش هيكمل من غير دعمنا

التاسعة فى الجزيرة".

"شوف الحلم في عيون عشاقك فرحنا الفرحه ما بتكملش غير بنتصارك حلم التاسعه قرب".

وانتظم لاعبو الأهلي في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها غدا الجمعة في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

وحسب مصادر فإن الجهاز الفني اختار قائمة لاعبين تضم "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو".

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، وفقًا للبروتوكول الطبي بالاتحاد الإفريقي، الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه، بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏