علي فرج: الاهتمام الإعلامي بـ بطولات الإسكواش أصبح أفضل من السابق

أكد علي فرج بطل بطولة مصر الدولية للإسكواش أن الاهتمام الإعلامي ببطولات اللعبة أصبح أفضل كثيرا من السابق.

وقال علي فرج، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة " النهار"، "في الماضي لم أكن أتخيل هذا الاهتمام الإعلامي للعبة الإسكواش ولكن الاهتمام اليوم أصبح كبيرا".

وأضاف "أحمد برادة كان دافعا كبيرا للشباب المصريين من أجل تحقيق حلمهم في لعبة الاسكواش ومع زيادة عدد الشباب الممارس للعبة زادت القاعدة الجماهيرية وبالتالي بدأ النجاح".

وختم حديثه "بطولة الأهرام كانت البداية لتعريف المصريين بلعبة الاسكواش".