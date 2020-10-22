الهلال ضيفا ثقيلا على أبها بـ الدوري السعودي

يحل فريق الهلال ضيفا ثقيلا على أبها اليوم، الخميس، في تمام الثالثة إلا ثلث عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان

ويسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للأقتراب من صدارة جدول الترتيب.

كان الهلال افتتح مشواره في الدوري السعودي مطلع الأسبوع الحالي بفوز صعب على العين " الصاعد حديثا" بهدف دون رد.

في المقابل يطمح أبها في حصد أولى نقاط الموسم الجديد بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم، بعد الهزيمة أمام الشباب بهدف دون رد، السبت الماضي.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد أبها في المركز الـ 14 بدون رصيد.