الهلال ضيفا ثقيلا على أبها بـ الدوري السعودي

ويسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للأقتراب من صدارة جدول الترتيب.
كان الهلال افتتح مشواره في الدوري السعودي مطلع الأسبوع الحالي بفوز صعب على العين " الصاعد حديثا" بهدف دون رد.
في المقابل يطمح أبها في حصد أولى نقاط الموسم الجديد بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم، بعد الهزيمة أمام الشباب بهدف دون رد، السبت الماضي.
ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد أبها في المركز الـ 14 بدون رصيد.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، التعاون مع النصر في تمام الخامسة وخمس دقائق مساء، والأهلي مع الوحدة في السابعة إلا خمس دقائق مساء.
وتقام مباريات الدوري السعودي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن فريق الهلال هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي، حيث أنهى الموسم الماضي المنافسة في الصدارة بـ 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
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